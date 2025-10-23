SCMP: покупатели в Китае начали находить искусственные зубы в мясных полуфабрикатах

Фото: scmp.com/Weibo

В Китае покупатели начали находить в мясных полуфабрикатах искусственные человеческие зубы, передает South China Morning Post.

Сообщения поступили от трех людей, не связанных друг с другом, 13 и 14 октября. Одна из жалоб коснулась сосисок, купленных в провинции Цзилинь – женщина наткнулась на ряд из трех зубов. В городе Дунгуань в одной из сети ресторанов пожилой мужчина обнаружил два зуба в димсамах. Еще один зуб с металлическим штифтом был найден в шанхайском магазине, покупательница увидела его в ореховом пироге с финиками.

После произошедшего представитель магазина удивился случившемуся и заявил, что на фабрике "не должно быть таких проблем". Женщине, купившей пирог, предложили компенсацию в 1 тысячу юаней (около 11,3 тысячи рублей), хотя товар стоил 27,8 юаня (примерно 306 рублей). Однако она отказалась, пояснив это "неправильным отношением" к проблеме со стороны магазина.

История широко обсуждалась в СМИ и соцсетях. Часть комментаторов предположили, что рабочие на фабрике случайно потеряли зубные протезы в ходе производства. Другие намекнули, что в мясных полуфабрикатах могли использовать человеческое мясо.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация о том, что в скумбрии из "Вкусвилла" обнаружили гельминтов. Однако в сети опровергли информацию, заявив, что сразу после поступления партии был проведен визуальный контроль рыбы. Кроме того, было проведено лабораторное исследование, в котором наличие живых паразитов не подтвердилось.

