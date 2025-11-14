Пилот из США умер от редкой клещевой аллергии на мясо

Фото: 123RF.com/4kclips

Ученые подтвердили первый случай смерти человека из-за редкого вида аллергии на мясо после укуса клеща. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

Трагедия произошла с 47-летним пилотом из Нью-Джерси США осенью прошлого года. После ужина с гамбургером он потерял сознание и скончался. Спустя несколько месяцев врачи нашли в организме мужчины антитела к веществу альфа-гал, которое присутствует в мясе и передается через укусы ряда видов клещей.

Аллергия приводит к сильным болям в желудке, диарее и проблемам с дыханием. Специалисты предупредили, что при таких случаях необходима своевременная диагностика.

Ранее американец заразился бубонной чумой после того, как его покусали инфицированные блохи. Инцидент произошел во время похода в районе Саут-Лейк-Тахо. Инфекцию удалось своевременно выявить.

Заражение вызывает бактерия Yersinia pestis, которая передается через укусы блох и контакт с грызунами.

