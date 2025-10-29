Китай запустил альтернативу SWIFT

Фото: ТАСС/AP/Mark Schiefelbein

Китай "тихо, без шума и пыли" запустил свою альтернативу платежной системе SWIFT – систему трансграничных расчетов Renminbi Digital. Об этом заявил сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов в беседе с ТАСС.

При этом китайская платформа не является полной заменой SWIFT, поскольку предлагает расчеты в цифровом юане.

"Однако для тех, кто торгует с Китаем и хочет обойти долларовую систему, она вполне пригодна", – отметил Титов.

Он пояснил, что цифровой юань – это токен, функционирующий в китайском государственном блокчейне. Народный банк Китая выпускает цифровые юани и контролирует их оборот. В свою очередь, коммерческие кредитные организации и лицензированные операторы предоставляют доступ к системе для клиентов, а международные шлюзы обеспечивают интеграцию инфраструктуры.

На сегодняшний день Renminbi Digital используют в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в России и других государствах СНГ.

"В 2025 году через систему уже прошел оборот, эквивалентный более чем 90 миллиардам долларов (в цифровых юанях, разумеется). Постепенный переход международных расчетов в цифровые валюты центральных банков уже на марше", – указал Титов.

Ранее стало известно о совместной работе Москвы и Пекина над созданием собственной независимой платежной инфраструктуры. Она должна будет ограничить влияние Запада в финансово-банковской сфере.

В частности, Россия продвигает свою систему для передачи финансовых сообщений, а у Китая есть своя трансграничная платежная система CIPS, участниками которой уже являются многие отечественные банки. К настоящему моменту по этому направлению уже выдвинут ряд инициатив в рамках БРИКС.