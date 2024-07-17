Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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17 июля, 11:45

В мире

Новости мира: аномальная жара установилась в Европе

Новости мира: аномальная жара установилась в Европе

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В Европе установилась аномальная жара. Температура в центральных, восточных и южный странах Европы подскочила до 40 градусов, в ночные часы она не опускается ниже 20 градусов. Известно, что в Греции ночью термометры остаются на уровне 30-градусной отметки.

Тем временем канадский город Торонто затопило. Под водой оказались крупное шоссе, несколько магистралей и ключевой транспортный узел. В ряде районов города возникли трудности с подачей электричества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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