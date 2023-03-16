Землетрясение магнитудой более 7 баллов произошло в Тихом океане в районе побережья новозеландских островов Кермадек. Об этом сообщила геологическая служба США.

Очаг залегал на глубине 22 километров и на расстоянии почти в тысячу километров от населенного пункта в Королевстве Тонга, где проживают 1 200 человек. О возможных жертвах и разрушениях не сообщается.

Американские сейсмологи заявили об угрозе цунами. Однако Национальное агентство по ЧС Новой Зеландии заявило, что такой угрозы нет. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

