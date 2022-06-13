Человеком года стал водитель бензовоза в Нигерии, который спас сотни жизней

Человеком года назвали водителя бензовоза в Нигерии, который спас сотни жизней.

Бензовоз загорелся, однако мужчина не растерялся и поехал к реке. Там оказалось очень много людей, но он не остановился и направился на пустырь.

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