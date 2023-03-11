Силовые структуры Абхазии переходят на усиленный режим работы из-за событий в Грузии. Речь идет о сотрудниках Службы госбезопасности и Государственной службы охраны. Такое поручение дал президент республики. В Грузии несколько дней продолжались массовые демонстрации против закона об иноагентах. В итоге законопроект отозвали, но оппозиция выдвинула новые требования – отставка правительства, досрочные выборы и срочное решение вопроса с территорией Абхазии.

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