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Политика

СБУ провела обыски в женском монастыре в Закарпатье

СБУ провела обыски в женском монастыре в Закарпатье

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Служба безопасности Украины пришла с обыском в женский монастырь в Закарпатской области. Кирилло-Мефодиевская обитель принадлежит Украинской православной церкви.

Как сообщили интернет-издания, сотрудники СБУ продолжают рейды по храмам и монастырям УПЦ, разыскивая лояльных к России священников и прихожан. Так, 22 ноября СБУ проводила "контрразведывательные мероприятия" в Киево-Печерской лавре и двух других монастырях в Ровненской области. Силовики допросили более 50 человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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