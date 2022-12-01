СБУ провела обыски в женском монастыре в Закарпатье

Служба безопасности Украины пришла с обыском в женский монастырь в Закарпатской области. Кирилло-Мефодиевская обитель принадлежит Украинской православной церкви.

Как сообщили интернет-издания, сотрудники СБУ продолжают рейды по храмам и монастырям УПЦ, разыскивая лояльных к России священников и прихожан. Так, 22 ноября СБУ проводила "контрразведывательные мероприятия" в Киево-Печерской лавре и двух других монастырях в Ровненской области. Силовики допросили более 50 человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.