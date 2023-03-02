В Госдепе назвали не окончательной версию с лабораторной утечкой COVID-19 в китайском Ухане. Однако, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, она представляется очень реальной. Об этом он заявил в интервью индийскому изданию.

Пока ни одно из американских ведомств не может вынести окончательного мнения об этом. Блинкен также отметил, что США не увидели доказательств, что появление коронавируса было связано с желанием какой-либо страны применить биологическое оружие.