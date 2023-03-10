Москвичей предупредили о метели в ночь на 11 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей столицы предупредили о метели и сильном ветре, которые ожидаются в городе с 03:00 до 12:00 11 марта. Об этом рассказал комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на 11 марта в столице местами ожидаются снег, метель, усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду", – говорится в публикации.

Отмечается, что есть риск гололедицы и снежных заносов. Городские службы прикладывают все усилия, чтобы быстро справиться с последствиями непогоды. Они также внимательно следят за состоянием улично-дорожной сети.

Автомобилистов призвали сохранять внимательность, не превышать скорость и держать дистанцию с другими машинами.

Между тем Гидрометцентр России объявил в Московском регионе желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, гололеда и гололедицы. В Москве предупреждение из-за ветра и гололеда будет действовать с 09:00 11 марта до 09:00 12 марта, из-за гололедицы – до 11:00 12 марта.

В Московской области желтый уровень погодной опасности из-за гололеда объявлен с 09:00 11 марта до 09:00 12 марта, из-за ветра и метели – с 00:00 11 марта до 21:00 12 марта, из-за гололедицы – до 11:00 12 марта.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные. Он отметил, что в ночь на 11 марта москвичей ожидают низкие температуры. Столбики термометров покажут от 11 до 13 градусов мороза, днем будет от -7 до -9 градусов.

Атмосферное давление окажется ниже нормы на 15–18 миллиметров ртутного столба.



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