Курс евро превысил 81 рубль впервые с апреля 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 81 рубль впервые с 22 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации на 18:01, курс евро прибавил 0,96% и поднялся до 81,02 рубля. Однако спустя четыре минуты рост замедлился, и курс расположился на уровне 80,99 рубля (+0,93%). Курс доллара вырос на 0,26% и составил 76,04 рубля.

До этого курс евро поднимался выше 80 рублей 15 февраля. Тогда он увеличился на 0,97%, до 80,01 рубля. Спустя три минуты рост замедлился до 0,83%, а курс европейской валюты снизился до 79,9 рубля.

Ранее говорилось, что курс доллара упал ниже 74 рублей впервые с 20 февраля. К резкому росту рубль перешел после неуверенной динамики на открытии торгов.

Курс американской валюты снизился на 60 копеек, до 74 рублей. Юань упал в цене на 8 копеек, до 10,63 рубля.

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