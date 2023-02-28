07:53Экономика
Курс доллара упал ниже 74 рублей впервые с 20 февраля
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 74 рублей впервые с 20 февраля. К резкому росту рубль перешел после неуверенной динамики на открытии торгов.
Курс американской валюты расчетами завтра на 07:40 по московскому времени снизился на 60 копеек, до 74 рублей. Причем минутами ранее он опустился до 73,98 рубля. Юань упал в цене на 8 копеек, до 10,63 рубля, евро подешевел на 83 копейки, до 78,48 рубля.
17 февраля на Московской бирже курс доллара поднялся до 75 рублей. Такой рост американской валюты фиксировался впервые с 25 апреля прошлого года. По мнению экспертов, если в ближайшем будущем обстановка на международной арене кардинально не изменится, то рубль продолжит ослабевать по отношению к доллару.
Между тем Центробанк планирует продлить в марте ограничения на снятие наличной валюты для физических лиц, но, вероятно, с некоторыми изменениями. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Она уточнила, что в Банке России не видят возможности для либерализации существующих валютных ограничений.
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