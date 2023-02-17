Курс доллара на Мосбирже поднялся до 75 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже вырос до 75 рублей впервые с 25 апреля 2022 года. Это следует из данных торговой площадки.

К 07:04 по московскому времени курс американской валюты увеличился на 0,19% и достиг отметки в 75 рублей. Спустя две минуты темпы роста показателя замедлились до 0,16%, и курс доллара снизился до 74,97 рубля.

Курс евро по состоянию на 07:10 снизился на 0,31%, до 79,7 рубля.

Ранее экономист и политолог Александр Дудчак сообщил, что Россия начала торговать с дружественными странами в рублях, отказавшись от использования доллара. Несмотря на то, что пока этот процесс не приобрел необходимую форму, положительные результаты уже есть, отметил он. Эксперт указал на важность того, чтобы цена сразу формировалась в рублях.



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