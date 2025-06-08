Пограничники Литвы начали высаживать пассажиров РФ с небиометрическими паспортами

Пограничники Литвы на границе с Белоруссией высаживают россиян из поезда, если у пассажиров небиометрические загранпаспорта. Такая ситуация сложилась при въезде в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию.

Отказывают во въезде в Европу тем, у кого на руках документы с 5-летним сроком. В Ассоциации туроператоров России советуют, тем, кто планирует загранпоездку лучше заранеее оформить биометрический документ.

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