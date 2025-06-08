Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 23:30

В мире

Пограничники Литвы начали высаживать пассажиров РФ с небиометрическими паспортами

Пограничники Литвы начали высаживать пассажиров РФ с небиометрическими паспортами

Новости мира: в Лос-Анджелесе произошли массовые беспорядки из-за нелегальной миграции

Новости мира: Трамп пригрозил Маску последствиями в случае поддержки демократов

Новости мира: извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале

Новости мира: в США пытаются повлиять на сенатора Грэма для смягчения санкций против РФ

ЕК начала подготовку к возвращению беженцев из Украины на родину

Восемь туристов из Тайваня оказались в рабстве, когда приехали на работу в Таиланд

В Европе начали готовиться к отправке украинских беженцев на родину

Новости мира: Израиль нанес удар по Бейруту

Жители северо-востока Китая засняли редкое полярное сияние

Пограничники Литвы на границе с Белоруссией высаживают россиян из поезда, если у пассажиров небиометрические загранпаспорта. Такая ситуация сложилась при въезде в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию.

Отказывают во въезде в Европу тем, у кого на руках документы с 5-летним сроком. В Ассоциации туроператоров России советуют, тем, кто планирует загранпоездку лучше заранеее оформить биометрический документ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоРустам ШафиуллинЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика