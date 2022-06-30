Новости последнего часа: Путин заявил, что РФ открыта к диалогу по темам разоружения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия открыта к диалогу по стратегической стабильности, темам разоружения и торговли, заявил Владимир Путин. Об этом президент говорил на Х Петербургском международном юридическом форуме.

Городские службы в столице находятся в режиме повышенной готовности из-за жары. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Госдума приняла закон, согласно которому органы власти будут обязаны создавать страницы в соцсетях. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.