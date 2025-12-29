В России ужесточили наказание за нарушение требований к перевозке детей. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

В частности, штрафы для граждан за неправильную перевозку ребенка увеличились с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – с 25 до 50 тысяч, для юрлиц – с 100 до 200 тысяч.

Административная ответственность также распространяется на индивидуальных предпринимателей и самозанятых россиян. Первых будут штрафовать как юрлиц, вторых – как должностных.

