Новости

29 декабря, 17:15

Политика

Путин сообщил о продвижении российских войск в зоне СВО

Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста через мессенджер MAX

Путин заслушал доклад на пункте управления объединенной группировки войск

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Алентовой

Путин поговорил по телефону со школьницей, которая приняла участие в акции "Елка желаний"

Путин назвал наиболее востребованные в будущем сферы для сотрудников

Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля

В Кремле прокомментировали переговоры по Украине между представителями России и США

Песков назвал страшным убийством гибель генерал-лейтенанта Сарварова

Владимир Путин встретился с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге

Владимир Путин сообщил, что российские войска уверенно продвигаются в зоне специальной военной операции. На совещании он ознакомился с докладами командующих группировками.

Военные "Севера", ведущие бои на сумском направлении, находятся в 20 километрах от административного центра области. Войска "Днепра" наступают в направлении города Запорожье, а бойцы "Южной" группировки продолжают освобождать северо-восточные окраины Константиновки.

