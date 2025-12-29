29 декабря, 17:15Политика
Путин сообщил о продвижении российских войск в зоне СВО
Владимир Путин сообщил, что российские войска уверенно продвигаются в зоне специальной военной операции. На совещании он ознакомился с докладами командующих группировками.
Военные "Севера", ведущие бои на сумском направлении, находятся в 20 километрах от административного центра области. Войска "Днепра" наступают в направлении города Запорожье, а бойцы "Южной" группировки продолжают освобождать северо-восточные окраины Константиновки.
