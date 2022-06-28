Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон освобождает от уголовной и административной ответственности компании, которые завозят в страну товары без согласия правообладателей. После ввода санкций этот механизм позволит оставаться на рынке дефицитным и оригинальным товарам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

