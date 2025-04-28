Движения транспорта ограничили в Москве из-за подготовки к параду Победы

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28 апреля, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 апреля

Песков прокомментировал решение Путина о перемирии на Украине

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Путин выразил благодарность Северной Корее за помощь в освобождении Курской области

Путин поздравил по телефону командиров с освобождением Курской области

Путин по телефону поздравил командиров с освобождением Курской области

Владимир Путин получил доклад о завершении операции по освобождению Курской области

Переговоры Путина и Уиткоффа длились более трех часов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 апреля

Песков оценили переговоры Путина с Уиткоффом как способ донести позицию России

Россия объявила перемирие на Украине в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил Кремль, по решению Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая будут остановлены все боевые действия.

Бригады скорой помощи Москвы пополнятся 80 новыми инновационными автомобилями. Это произойдет к 1 мая. Машины разработали на базе модели "Газель NN".

В Европе произошло масштабное отключение электричества, причиной которого называют редкое атмосферное явление. Согласно другой версии, перебои случились из-за кибератаки. Из-за блэкаута пострадали жители Португалии, Франции, Испании и Андорры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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