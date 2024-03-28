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28 марта, 07:15

Политика

Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8 в Тверской области

Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8 в Тверской области

Владимир Путин поблагодарил военных летчиков за их вклад в достижение успеха СВО

Владимир Путин посетил центр боевого применения Минобороны РФ

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Военные расходы США в 10 раз превышают российские. Так, в 2022 году Вашингтон выделил на военную отрасль 811 миллиардов долларов, в России военные расходы составили 72 миллиарда. Об этом рассказал Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Торжке.

Президент РФ посетил центр боевого применения летного состава Минобороны, осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8 и пообщался с летчиками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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