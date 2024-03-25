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25 марта, 13:44

Происшествия

Мишустин заявил, что виновные в теракте в "Крокус Сити Холле" не заслуживают пощады

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Виновные в теракте в "Крокус Сити Холле" не заслуживают пощады, сообщил Михаил Мишустин на встрече с членами партии КПРФ.

По его словам, сейчас идет расследование этих событий и виновные понесут наказание. Премьер заверил, что никаким террористам не удастся запугать страну, в которой живут такие люди.

При этом он подчеркнул, что прямая обязанность властей – сделать все возможное для благополучия россиян и для развития России.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание, когда посетители занимали свои места перед концертом группы "Пикник". Они открыли стрельбу по людям, а после устроили в здании пожар.

23 марта подозреваемых в совершении теракта задержали на территории Брянской области, когда они двигались в сторону границы с Украиной. Басманный суд Москвы арестовал и направил их в СИЗО.

На данный момент, по предварительным данным СК РФ, известно о 137 погибших, а еще 182 человека пострадали.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
властьпроисшествия
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