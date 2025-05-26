26 мая, 19:15Экономика
Путин встретился в Кремле с руководителями компаний, замещающих покинувшие Россию бренды
Владимир Путин встретился в Кремле с предпринимателями. В мероприятии приняли участие руководители крупных предприятий и компаний, обеспечивающих технологический суверенитет и успешно замещающих покинувшие Россию бренды.
На встрече президент заявил, что нужно закрыть все лазейки, которые позволяют использовать импортное оборудование вместо отечественного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.