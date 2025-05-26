Путин встретился в Кремле с руководителями компаний, замещающих покинувшие Россию бренды

Владимир Путин встретился в Кремле с предпринимателями. В мероприятии приняли участие руководители крупных предприятий и компаний, обеспечивающих технологический суверенитет и успешно замещающих покинувшие Россию бренды.

На встрече президент заявил, что нужно закрыть все лазейки, которые позволяют использовать импортное оборудование вместо отечественного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.