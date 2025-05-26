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26 мая, 19:15

Экономика

Путин встретился в Кремле с руководителями компаний, замещающих покинувшие Россию бренды

Путин встретился в Кремле с руководителями компаний, замещающих покинувшие Россию бренды

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Владимир Путин встретился в Кремле с предпринимателями. В мероприятии приняли участие руководители крупных предприятий и компаний, обеспечивающих технологический суверенитет и успешно замещающих покинувшие Россию бренды.

На встрече президент заявил, что нужно закрыть все лазейки, которые позволяют использовать импортное оборудование вместо отечественного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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