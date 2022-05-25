Путин посетил госпиталь и пообщался с военными, раненными на Украине

Владимир Путин навестил российских военных, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине. Президент в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где военные проходят лечение.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин постоянно держит под своим контролем условия, в которых лечатся те, кто получил ранения, участвуя в спецоперации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.