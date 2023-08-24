Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью

Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью.

Президент РФ рассказал, что глава Следственного комитета доложил ему о начале расследования. По словам Путина, на экспертизы потребуется время, но расследование причин крушения самолета Евгения Пригожина будет доведено до конца. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.