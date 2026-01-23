Дмитрий Песков не подтвердил начало встречи в Абу-Даби

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил начало встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Ранее о таких неофициальных контактах заявил американский телеканал Sky News. Участники активно готовятся к возможным трехсторонним переговорам рабочих групп.

По имеющейся информации, российскую делегацию на заседании трехсторонней группы может возглавить начальник ГРУ Игорь Костюков. В повестку могут войти вопросы урегулирования на Украине, включая Донбасс, а также вопросы, связанные с "Советом мира" президента США Дональда Трампа.

