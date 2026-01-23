Уиткофф прибыл в Абу-Даби для трехсторонних переговоров

Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Абу-Даби, где состоится трехсторонняя встреча Москвы, Вашингтона и Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российскую делегацию представляют исключительно военные.

Помимо этого, в рамках двусторонней рабочей группы по экономическим делам состоятся переговоры главы РФПИ, спецпредставителя по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и Уиткоффа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

