"Новости дня": работу детских садов предложили продлить в России

В России предложили продлить время работы детских садов. Сейчас большинство из них закрывается около 19:00, что не учитывает график родителей, чей рабочий день также заканчивается в это время.

Авторы инициативы считают, что детские сады должны работать до 20:00. Следить за детьми в вечерние часы могли бы не воспитатели, а младший педагогический персонал. Это изменение поможет семьям, где родители не успевают забрать ребенка к традиционному времени закрытия садика.

Подробнее – в программе "Новости дня".