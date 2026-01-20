В соцсетях стал набирать популярность опасный тренд с разбрызгиваем кипятка на морозе

В соцсетях набирает популярность опасный тренд. Для красивого кадра девушки по всей России разбрызгивают кипяток на морозе.

По их задумке, вода должна быстро испариться и превратиться в снежную дымку. Однако у некоторых все идет не по плану. Они получают ожоги лица, шеи и груди. Если температура недостаточно низкая, то вода не успевает замерзнуть.

