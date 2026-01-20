Прогулка на морозе без перчаток может привести к обморожению и ампутации

Прогулка на морозе без перчаток или варежек может привести к обморожению и даже ампутации. По словам врачей, руки уязвимы к воздействию холода, так как в пальцах температура ниже, чем в других частях тела. На морозе потеря тепла ускоряется. Особенно холод опасен для детей и пожилых.

Специалисты рекомендуют носить многослойную одежду, использовать меховые стельки для обуви, обрабатывать кожу лица и рук кремом и долго не гулять. Если сильно замерзли руки, то не стоит их отогревать в горячей воде или прислонять к батарее, так как это только усугубит повреждение тканей.

