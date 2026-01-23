Путин провел встречу с Уиткоффом в Кремле

Владимир Путин принял в Кремле делегацию из США, которую возглавил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Встреча продолжалась более 3,5 часа. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Россия заинтересована в разрешении ситуации на Украине политико-дипломатическими методами, но пока этого нет, будет продолжать последовательно добиваться целей, поставленных перед СВО.

Жителям Москвы рекомендуют пересесть на общественный транспорт в пятницу, 23 января. В городе возможны локальные ограничения, например в центре, на севере и на западе столицы. Если поездку на автомобиле отложить невозможно, лучше выезжать после 20:00.

В Москве начали повышать температуру в системе отопления в ожидании резкого похолодания. Вся регулировка проводится автоматически, параметры теплоснабжения корректируются заранее и плавно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

