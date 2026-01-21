Путин обсудил с правительством РФ ситуацию на рынке нового жилья

Владимир Путин на первом в этом году совещании с правительством обсудил ситуацию на рынке нового жилья. Президент напомнил, что с января отменяется моратории на штрафы для застройщиков, которые затягивают сдачу объектов.

Теперь, если строительные компании опаздывают с выполнением своих обязательств, собственники жилья смогут компенсировать издержки. Путин подчеркнул, что ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя.

