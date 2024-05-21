Новости регионов: Мишустину в Нижнем Новгороде показали новую "Волгу"

Михаилу Мишустину представили новую линейку автомобилей "Волга". Их будут выпускать в Нижнем Новгороде. Премьер похвалил внешний вид нового автомобиля и подчеркнул необходимость делать детали для машины в России. Выпуск автомобилей ожидается уже в 2024 году.



Между тем в Урюпинске обрушился асфальт на дороге, под которой расположен канализационный коллектор. Дыра образовалась посреди проезжей части. По словам очевидцев, в нее могла упасть машина. В настоящее время на данном участке ограничили движение транспорта.

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