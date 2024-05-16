Песков заявил, что РФ импонирует мирный план Китая по Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что России импонирует позиция Китая по урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам Пескова, РФ приветствует любые мирные инициативы по Украине. Тему конфликта обсудят и на переговорах в Китае, уточнил он.

Официальный представитель Кремля отметил, что украинская сторона сейчас даже юридически исключает для себя возможность переговоров. В связи с чем процесс урегулирования конфликта становится длительным, заключил Песков.

15 мая Владимир Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Путин и китайский лидер Си Цзиньпин проведут 16 мая встречу в Пекине в двух форматах: "тет-а-тет" и "1+4". Он подчеркнул, что главы двух стран планируют затронуть самые актуальные темы внешнеполитического сотрудничества.