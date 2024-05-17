Путин извинился перед населением Харбина за жесткие меры безопасности из-за его визита

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Владимир Путин принес жителям Харбина извинения за жесткие меры безопасности, которые действовали в городе в связи с его визитом.

Глава государства уточнил, что он не виноват в сложившейся ситуации.

"Я хочу извиниться перед жителями, что с нашим приездом приняты жесткие меры обеспечения безопасности. Я не виноват <…> Извините, пожалуйста. Мы скоро уедем, у вас жизнь вернется в нормальное русло", – отметил российский лидер, пишет "Газета.ру".

Президент России также обратил внимание на профессиональную работу сотрудников местных спецслужб, которые при этом действуют жестко. По словам Путина, именно это привело к созданию неудобств для жителей города.

Ранее сообщалось, что 16 мая Владимир Путин прилетел в Китай с первым после переизбрания визитом в зарубежное государство. Вторым местом, которое в ходе этой поездки посетил российский лидер, стал Харбин. Там глава государства принял участие в церемонии возложения венка к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение северо-востока КНР.

Кроме того, в рамках посещения города Путин пообщался со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Президент шутя напомнил, что он "не интернет" и не всегда может дать точный ответ на любой вопрос, но заявил о согласии поделиться своим мнением по различным поводам.