ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 80%

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Уровень доверия граждан России президенту страны Владимиру Путину, согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), увеличился на 0,5 п. п. и оказался равен 81%. Исследование проводилось с 6 по 12 мая среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81% участников опроса (плюс 0,5 п. п.), уровень одобрения деятельности президента увеличился за неделю на 0,5 п. п. и составляет 78,9%", – цитирует отчет о результатах исследования ТАСС.

Также выяснилось, что позитивно к деятельности российского правительства относятся 55% опрошенных (плюс 1,6 п. п.). При этом работу председателя правительства Михаила Мишустина одобрительно оценили 54,9% респондентов (плюс 2 п. п. ), а о доверии к нему рассказали 63,5% россиян (плюс 2,3 п. п.).

Кроме того, граждан страны спросили и об их отношении к главам парламентских партий. В результате исследования стало известно, что доверие к председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову испытывают 29,3% (минус 1,2 п. п.) от общего числа граждан страны, участвовавших в исследовании. О доверительном отношении к лидеру "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову заявили 25,5% (плюс 1 п. п.) респондентов. Этот показатель в отношении россиян к главе ЛДПР Леониду Слуцкому составил 19,2% (минус 1,1 п. п.), а к председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву – 7% (минус 1,1 п. п.).

При этом в результатах исследования уточняется, что поддержка "Единой России" среди опрошенных была зафиксирована на уровне 41,4% (плюс 1,1 п. п.). Граждане, поддерживающие работу КПРФ, составили 9,3% (плюс 0,2 п. п.) от общего числа участников исследования, еще 9,1% высказались в пользу ЛДПР (плюс 0,3 п. п.). Доверие к "Справедливой России – За правду" выразили 3,4% респондентов (плюс 0,2 п. п.), а к "Новым людям" – 6,8% (минус 0,3 п. п.).

Ранее сообщалось, что 16 мая Владимир Путин прилетел в Пекин с первым после переизбрания на должность президента РФ зарубежным визитом. После этого глава государства приехал в Храбрин, ставший вторым городом посещения. Там он принял участие в церемонии возложения венка к памятнику советским воинам, которые погибли в боях за освобождение северо-востока КНР.