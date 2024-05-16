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16 мая, 13:00

Политика

Путин заявил, что очередная встреча глав правительств РФ и КНР пройдет в Москве

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Гунеев

Очередные переговоры глав правительств России и Китая пройдут в Москве. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в рамках визита в Китай.

Российский президент отметил, что механизм регулярных встреч глав правительств двух государств показал свою эффективность, в том числе в реализации всего массива договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

"Мы вас ждем в России. Уверен, что они послужат дальнейшему последовательному углублению российско-китайских связей", – передает ТАСС слова Путина.

Ранее в Пекине завершились переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Они длились 2,5 часа.

По результатам встречи лидеры стран приняли заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а делегации России и Китая подписали 10 совместных документов.

Президент РФ прибыл в Китай с первым после переизбрания на пост визитом в зарубежное государство. 16 мая он проведет в Пекине, а 17-го числа посетит Харбин.

Путин заявил, что Россия и Китай придают большое значение партнерству двух стран

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