Путин пошутил, что он "не интернет" и знает ответ не на все вопросы

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Владимир Путин во время общения со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета шутя напомнил, что он "не интернет" и не всегда может дать точный ответ на любой вопрос.

Однако глава государства заявил, что согласен рассказать о своем мнении по различным поводам.

"Я не интернет, я на каждый вопрос ваш не отвечу, но попробую сформулировать свое мнение по темам, которые вас волнуют", – цитирует российского лидера RT.

Он также обратил внимание студентов и преподавательского состава, что готов не только ответить на их вопросы, но и выслушать идеи и пожелания по поводу организации учебного процесса. Приветствовал Путин и озвучивание инициатив по взаимодействию между вузами России и Китая.

Кроме того, лидер РФ предложил выбирать вопросы и темы для обсуждения "демократично". Он отметил, что многие участники встречи поднимают руки, желая пообщаться с ним напрямую. Президент взял обязанности модератора мероприятия на себя и заявил, что будет вызывать собеседников из зала подряд.

Ранее сообщалось, что 16 мая глава государства прибыл в Китай с первым после переизбрания на свою должность визитом в зарубежное государство. Затем Путин приехал в Харбин, где принял участие в церемонии возложения венка к памятнику советским воинам, которые погибли в боях за освобождение северо-востока КНР.