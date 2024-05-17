17 мая, 13:23Политика
Путин пошутил, что он "не интернет" и знает ответ не на все вопросы
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Владимир Путин во время общения со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета шутя напомнил, что он "не интернет" и не всегда может дать точный ответ на любой вопрос.
Однако глава государства заявил, что согласен рассказать о своем мнении по различным поводам.
"Я не интернет, я на каждый вопрос ваш не отвечу, но попробую сформулировать свое мнение по темам, которые вас волнуют", – цитирует российского лидера RT.
Он также обратил внимание студентов и преподавательского состава, что готов не только ответить на их вопросы, но и выслушать идеи и пожелания по поводу организации учебного процесса. Приветствовал Путин и озвучивание инициатив по взаимодействию между вузами России и Китая.
Кроме того, лидер РФ предложил выбирать вопросы и темы для обсуждения "демократично". Он отметил, что многие участники встречи поднимают руки, желая пообщаться с ним напрямую. Президент взял обязанности модератора мероприятия на себя и заявил, что будет вызывать собеседников из зала подряд.
Ранее сообщалось, что 16 мая глава государства прибыл в Китай с первым после переизбрания на свою должность визитом в зарубежное государство. Затем Путин приехал в Харбин, где принял участие в церемонии возложения венка к памятнику советским воинам, которые погибли в боях за освобождение северо-востока КНР.
Путин заявил, что Россия и Китай придают большое значение партнерству двух стран