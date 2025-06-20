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20 июня, 18:15

Экономика

Путин завил о необходимости перехода к экономике высоких зарплат в России

Путин завил о необходимости перехода к экономике высоких зарплат в России

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России нужен переход к экономике высоких зарплат. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Президент отметил, что необходимо создавать условия для повышения экономической активности граждан. По его мнению, молодежь и люди в зрелом возрасте должны иметь возможность реализовать свой потенциал на рынке труда, получать новые компетенции, успешно строить карьеру и увеличивать свой доход.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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