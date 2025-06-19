Сергей Собянин отметил масштаб и инновационность московского стенда на ПМЭФ-2025

В Санкт-Петербурге продолжается Международный экономический форум. По словам Сергея Собянина, столичный стенд масштабный и технологичный, на нем представлены ключевые разработки в экономике, транспорте, строительстве и других сферах.

Посетители могут совершить виртуальные прогулки по ВДНХ, увидеть столицу будущего и уникальную инсталляцию НИИ имени Н. В. Склифосовского. Отдельное внимание уделили столичному метрополитену. Уже подписаны первые соглашения, а впереди участников форума ждут еще два насыщенных рабочих дня.

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