Новости часа: в РФ будут проводить плановые проверки только на объектах высокого риска

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Плановые проверки бизнеса в ближайшие восемь лет будут проводить только на объектах высокого риска. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Российская ПВО за сутки перехватила пять снарядов HIMARS, ракету "Точка-У" и уничтожила 14 беспилотников. Это данные Минобороны.

Материальный ущерб от землетрясения на юго-востоке Турции превысил 105 миллиардов долларов. Об этом заявили в Минфине страны.