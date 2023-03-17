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Политика

Новости часа: в РФ будут проводить плановые проверки только на объектах высокого риска

Новости часа: в РФ будут проводить плановые проверки только на объектах высокого риска

Новости часа: Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 7,5%

Новости часа: Песков прокомментировал поставки техники Киеву от Варшавы

Поставка Польшей и Словакией истребителей МиГ-29 Украине не повлияет на исход СВО – Песков

Песков сравнил поставки Словакии и Польши МИГ-29 для ВСУ с утилизацией старой техники

Мишустин считает нужным смотреть на суть обвинений по ситуации с блогерами Чекалиными

Новости часа: Путин поручил узаконить декриминализацию экономических преступлений

Мишустин попросит разобраться с обвинением блогерам Чекалиным

Новости часа: Путин усомнился, что отмена ЕГЭ поможет развитию образования в РФ

Владимир Путин усомнился в эффективности отмены ЕГЭ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Плановые проверки бизнеса в ближайшие восемь лет будут проводить только на объектах высокого риска. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Российская ПВО за сутки перехватила пять снарядов HIMARS, ракету "Точка-У" и уничтожила 14 беспилотников. Это данные Минобороны.

Материальный ущерб от землетрясения на юго-востоке Турции превысил 105 миллиардов долларов. Об этом заявили в Минфине страны.

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