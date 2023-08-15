Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства

Россия остается сторонником многополярного мироустройства. Об этом говорил Владимир Путин в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности. Он отметил, что укрепить доверие между государствами можно, только объединив усилия всего мирового сообщества.

Президент РФ также заявил, что в разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.