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Политика

Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства

Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства

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Россия остается сторонником многополярного мироустройства. Об этом говорил Владимир Путин в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности. Он отметил, что укрепить доверие между государствами можно, только объединив усилия всего мирового сообщества.

Президент РФ также заявил, что в разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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