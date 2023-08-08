Порядка 400 тыс семей улучшили жилищные условия по льготной ипотеке в РФ – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Порядка 400 тысяч семей в РФ улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке с начала этого года, в общей сложности было построено 24 миллиона "квадратов" жилья. Об этом Владимир Путин рассказал на открытии собрания по вопросам развития строительства.

Российский лидер отметил, что строительная область имеет важное значение как для экономики государства, так и для социальной сферы. Вместе с этим Путин подчеркнул, что с начала года объем возведения жилья увеличился.

В ходе совещания он также заявил, что строительная отрасль приносит около 5% ВВП в общую копилку развития России.

"А вместе с жилищно-коммунальным комплексом это почти 13%", – цитирует Путина РИА Новости.

Ранее президент РФ поручил кабмину разработать предложения о дополнительных мерах социальной поддержки для учителей школ, в том числе о предоставлении им возможности оформлять ипотечные кредиты на льготных условиях. Срок исполнения установлен до 1 ноября.

В Минстрое РФ заявили, что новых мер поддержки для ипотеки не планируется