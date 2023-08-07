Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Пассажирам столичного транспорта раздают воду из-за жары, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Получить бутылки с водой можно на станциях метро "Выхино", "Фили", "Измайловская", "Технопарк", "Студенческая", "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская" и "Кунцевская".

Также воду можно получить на причалах электросудов Киевский, Трехгорный, Сити-Центральный, Сити-Багратион, Кутузовский и "Сердце Столицы".

На автовокзалах и автостанциях воду раздают на Саларьево, Северные Ворота, Центральный, Южные Ворота, Варшавская и Орехово. Воду можно получить и на трамвайных остановках возле станций метро "ВДНХ", "Бауманская", "Авиамоторная, "Новокузнецкая" и "Коломенская", а также на Ленинградском вокзале.

"Мы расширили точки, где раздаем питьевую воду для пассажиров, это соответствует задаче Сергея Собянина по повышению комфорта поездок. В жаркие дни особенно бережно относитесь к своему здоровью: носите свободную одежду светлых тонов, избегайте прямых солнечных лучей, пейте много воды", – призвал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что при необходимости количество точек раздачи воды увеличат.

Ночь на 7 августа стала второй самой теплой за это лето – столбики термометров показывали 20,8 градуса, однако рекорд может побить ночь на 8 августа.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что предстоящая ночь тоже будет теплой. Термометры покажут 20–22 градуса. Он напомнил, что 6 августа стало самым теплым днем с начала лета в столице. Воздух прогрелся до 31,4 градуса. Такая же температура ожидается и 7 августа.

По его прогнозам, в понедельник Москва останется под влиянием антициклона. Термометры покажут 30–32 градуса, по области – 28–33 градуса. Ветер будет юго-восточный, 5–10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление ниже нормы – 743 миллиметра ртутного столба.

"Утро": 31 градус ожидается в столице 7 августа