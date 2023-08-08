Путин подписал указ о спецпорядке расчетов в рублях и валюте при экспорте агропродукции РФ

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Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции из РФ. Документ был размещен на официальном портале правовой информации.

Перечень такой продукции утверждается правительством РФ. Его необходимо принять в 30-дневный срок.

Указом устанавливается, что для расчетов на организованных торгах можно использовать специальные счета типа "З" в рублях и валюте. Уточняется, что кредитные организации, которые являются уполномоченными банками, могут открывать такие счета без личного присутствия иностранного покупателя.

Документ был утвержден в дополнение к мерам, которые принимаются в РФ в ответ на антироссийские санкции. Речь идет о мерах по обеспечению финансовой стабильности страны и о дополнительных временных мерах в сфере валютного регулирования.

Ранее Путин на пленарной сессии саммита "Россия – Африка" заверил, что РФ всегда будет ответственным поставщиком сельскохозяйственной продукции нуждающимся странам, в том числе безвозмездно. По его словам, Москва увеличивает поставки сельхозтоваров странам Африки, даже несмотря на санкции, введенные против ее экспорта.

Он также подчеркнул, РФ понимает, какое значение имеет бесперебойное снабжение продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств.

До этого российский лидер также отмечал, что РФ может вернуться в зерновую сделку при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT.



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