Обвинения РФ в провоцировании продовольственного кризиса необоснованны – посол Антонов

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Попытка вменить России провоцирование продовольственного кризиса является элементом информационной войны, так как именно Москва вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит телеграм-канал российской дипмиссии.

"Попытки вменить России провоцирование продовольственного кризиса и использование "продуктов питания в качестве оружия" являются известным элементом развязанной против нашей страны информационной войны", – считает посол.

Он отметил, что вновь слышны "мантры о чуть ли не "чудодейственности" украинского зерна". По словам дипломата, любому стороннему наблюдателю очевидно, что пускаться в сравнение возможностей агроэкспорта России и Украины просто бессмысленно, так как доли на мировых площадках отличаются в разы.

Антонов заявил, что в Вашингтоне не готовы воспринимать трезвые аргументы, направленные на снижение напряженности на мировых площадках, и именно этим объясняется желание администрации США сперва сорвать проведение, а теперь занизить значимость саммита "Россия – Африка".

"Здесь до сих пор не могут прийти в себя от мысли, что Российская Федерация устами нашего президента В. В. Путина объявила о готовности в ближайшие месяцы безвозмездно поставить ряду африканских стран по 25–50 тысяч тонн зерна", – пишет он.

По мнению Антонова, российский подход уважения суверенитета партнеров не укладывается в логику неоколониальных практик Запада, который не способен выстаивать взаимовыгодные и равноправные отношения с Африкой.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия предлагает странам зерно по низким ценам, чтобы сделать их "зависимыми". Он подчеркнул, что, пока мир имеет дело с перебоями в поставках и ростом цен, Москва обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам.



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