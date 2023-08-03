Африка призвала к скорейшей разблокировке российских удобрений, находящихся в портах ЕС

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Африканские государства выступают за скорейшую разблокировку российских удобрений в портах стран Евросоюза. Если это произойдет, то удобрения начнут поступать на мировой рынок без задержек и других препятствий. Об этом заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Государства Африки, включая ЮАР, добиваются быстрейшего решения всех вопросов с тем, чтобы заблокированные в портах Европы более 200 тысяч тонн российских удобрений поступили на мировой рынок, в том числе и в Африку", – приводит его слова ТАСС.

Представитель президента республики добавил, что вопрос о необходимости разблокировки удобрений из РФ также поднимался на саммите "Африка – Россия", проходившем в Санкт-Петербурге.

Во время саммита Владимир Путин рассказал, что из того количества товара, находящегося в портах Европы, удалось направить только два судна с небольшой партией в Малави и Кению, напомнил Магвенья.

Ранее Путин заявлял, что российская сторона будет готова возобновить зерновую сделку только после выполнения всех обязательств в отношении Москвы. Он напомнил, что РФ неоднократно продлевала сделку из-за обещаний о разблокировке препятствий в отношении российского продовольствия и минеральных удобрений, но ничего из этого не было выполнено.

Также российский лидер рассказал об обещаниях подключить к системе SWIFT дочернюю организацию Россельхозбанка, что тоже не было выполнено участниками сделки.



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