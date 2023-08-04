Путин подписал закон об ужесточении контроля за банками и МФО в процессе возврата долгов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получает полномочия надзора за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности граждан. Соответствующая информация опубликована на портале правовой информации.

Нововведение вступит в силу с 1 марта 2024 года. Отмечается, что до этого ФССП отвечала только за деятельностью профессиональных коллекторских организаций. Теперь служба будет вести не только госреестр профессиональных коллекторских организаций, но и перечень банков и МФО.

В то же время представителями кредитора смогут являться не только профессиональные коллекторы, но и банки.

Речь идет о кредитных организациях, которые входят в одну группу лиц с кредитором, или представляют интересы специализированных обществ, ипотечных агентов либо единого института развития в жилищной сфере (АО "Дом.РФ") и его организаций.

Кроме того, закон разрешает взыскателю контактировать с должником на портале "Госуслуги" при соответствующем согласии должника.

При этом кредитные организации обязаны делать аудиозапись всех случаев взаимодействия с должниками и хранить их три года, а также уведомлять об этом ФССП. В случае нарушений, приставы имеют право ограничить контакты с должником на срок до 30 календарных дней.

Ранее в Госдуме предложили полностью запретить работу коллекторских агентств в России. Депутаты ЛДПР внесли законопроект, который предусматривает запрет привлечения кредитором третьих лиц для возврата задолженности с заемщика.

Позже в Минюсте РФ выступили с инициативой запретить работу коллекторов на новых территориях России до 2026 года. Данный срок соответствует отведенному на интеграцию новых регионов в экономическое пространство РФ.

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