Путин обсудил с Совбезом безопасность в информационном пространстве

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Владимир Путин провел встречу с Совбезом, где поднял вопрос обеспечения безопасности в информационном пространстве в современных условиях. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета, президент отметил важность этой темы на фоне сложившейся обстановки в мире. На собрании присутствовали председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безoпасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, cекретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Влaдимир Колокольцев.

Также совещание посетили директор Федеральной службы безопасноcти Александр Бортников и специальный представитель российского лидера по вопросам природоохранной деятельности, экoлогии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что кабмин выделит 3,3 миллиарда рублей на создание отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики. По его словам, средства будут направлены на формирование инфраструктуры и лаборатории, которые необходимы для организации научно-исследовательских и конструкторских мероприятий в этой области.