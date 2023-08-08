Путин подписал указ о передаче Росаккредитации функции по классификации отелей

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Росаккредитация будет оказывать услуги по аккредитации организаций, которые осуществляют классификацию отелей. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Он был размещен на официальном портале правовой информации.

"Передать Федеральной службе по аккредитации следующие функции министерства экономического развития РФ: оказание государственных услуг по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей", – устанавливается указом.

Кроме того, в РФ будут вести перечень таких организаций.

Кабмину, в свою очередь, поручено определить численность служащих Росаккредитации, которые необходимы для выполнения дополнительной функции, а также в течение шести месяцев привести нормативно-правовые акты в соответствие с указом.

Ранее Путин подписал закон, предполагающий освобождение туроператоров от уплаты НДС с путевок по России. Законом вносятся изменения в Налоговый кодекс. Платить НДС туроператорам не придется с поездок по РФ, осуществленных с 1 июля 2023 года до 1 июля 2027 года.

До этого стало известно, что стоимость путешествий по России в 2023 году выросла на 8–10%. Несмотря на рост цен, туроператоры фиксируют высокую загрузку на российских курортах, наиболее популярными из которых являются Краснодарский край, Крым, Абхазия и Сочи.



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