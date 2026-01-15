Владимир Путин поздравил сотрудников СК с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного комитета России с днем образования ведомства, которому исполняется 15 лет. В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил серьезный вклад работников СК в борьбу с терроризмом, экстремизмом и криминалом.

В связи с юбилейной датой столичные следователи рассказали о своей работе и раскрыли подробности последних резонансных уголовных дел, которые ранее не освещались в средствах массовой информации. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.