15 января, 15:30

Политика

Владимир Путин поздравил сотрудников СК с профессиональным праздником

Владимир Путин встретил Рождество в храме в Московской области

Президент поручил увеличить срок оплачиваемого больничного для многодетных родителей

Путин исполнил мечту первоклассника в рамках акции "Елка желаний"

Губернатор Херсонской области доложил Владимиру Путину о теракте в селе Хорлы

Путин по телефону заслушал доклад Сальдо после атаки БПЛА на Херсонскую область

Президент России поздравил граждан с наступающим Новым годом

Одним из самых ярких событий 2025 года стала прямая линия с Путиным

Более 500 публичных мероприятий и встреч провел Путин в уходящем году

Владимир Путин подвел итоги специальной военной операции за 2025 год

Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного комитета России с днем образования ведомства, которому исполняется 15 лет. В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил серьезный вклад работников СК в борьбу с терроризмом, экстремизмом и криминалом.

В связи с юбилейной датой столичные следователи рассказали о своей работе и раскрыли подробности последних резонансных уголовных дел, которые ранее не освещались в средствах массовой информации. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

властьполитикавидеоНаталия Шкода

